Tays Reis nega estar grávida de Biel: ‘Queríamos que fosse verdade’

Tays Reis decidiu dar um ponto final aos rumores sobre a sua suposta gravidez, neste último sábado (31).

A ex-participante do reality A Fazenda namora com o cantor Biel e segundo o colunista Léo Dias, do Metrópoles, o casal estaria à espera do seu primeiro filho.

A cantora fez questão de esclarecer a situação na publicação do jornalista. “Minha gente, queríamos tanto que essa notícia fosse verdade, tanto eu como ele sonhamos em ser papais. Com toda certeza, eu, a própria, daria essa notícia e de uma forma bem especial! Família, amo vocês demais e só por isso estou vindo aqui falar”, disparou.