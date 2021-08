Técnicas para ganhar no Blackjack

O blackjack é um dos jogos de mesa mais praticados nos cassinos ao redor do mundo que pode contar com até oito baralhos de cinquenta e duas cartas com o objetivo de ter mais pontos que o adversário sem ultrapassar os vinte e um pontos.

Como se trata de um dos jogos mais populares, te apresentamos uma pequena lista de estratégias na hora de se divertir e fazer suas apostas.

Não seguir pedindo cartas depois dos 17 pontos

O dealer, ou pessoa que reparte as cartas somente pode pedir até cinco cartas ou até chegar a 17 pontos, essa estratégia garante mais segurança e possibilidade de ganhar para a casa e deveria ser seguida também pelos jogadores. Isso porque ao chegar nos 17 pontos a possibilidade de superar os 21 pontos é muito alta. Uma exceção seria no caso de você ter um ÁS que pode valer um ou onze pontos, por exemplo se um jogador tem na mão 6 e As, o valor total é 7 ou 18.

Nunca conte as cartas

Diferente de outros jogos onde a contagem de cartas pode servir para melhorar as possibilidades de ganhar, em jogos online dessa modalidade essa maneira de jogar não vai funcionar, isso porque a tecnologia utilizada para que as cartas sejam distribuídas conta com vários algoritmos para embaralhar e pode inclusive mudar a ordem de distribuição.

Entenda que o blackjack não é apenas um jogo de sorte.

Ainda que seja um jogo de azar, ele é muito diferente dos slots, por exemplo. Nos slots o que manda é um sorteio e não depende em nada do jogador. Já no blackjack a performance do jogador é extremamente importante. Ainda que as cartas que você recebe dependam exclusivamente de sorte podendo ser boas ou ruins, você sempre pode decidir o que vai fazer para seguir uma estratégia, assim você pode ganhar ainda que em situações complicadas.

Somamos a isso que a RTP que seria a probabilidade de vitória nesse jogo é muito superior que em vários outros, sem contar que o rollover de bônus no blackjack tem uma margem de contribuição de apenas dez por cento enquanto nos slots representa cem por cento.

Entenda as vantagens e desvantagens do cassino

O jogador sempre é o que tem as primeiras ações no jogo, ou seja pedir cartas, parar, dobrar apostas, e todas as demais ações, e isso é uma vantagem para a casa já que você pode perder sem que a casa jogue, se superar os vinte e um pontos.



Por outro lado, a casa tem que parar com dezessete pontos ou mais, como já comentamos antes, ainda que esteja perdendo para o apostador e sempre tem que pedir cartas quando tem menos de dezesseis pontos. Já o jogador pode pedir cartas a qualquer momento.

O jogo é fascinante e cheio de variáveis, mas não deixa de ser um jogo de probabilidades matemáticas e sorte, então seguir praticando e aprendendo novas técnicas é muito importante já que mesmo que se conheçam muitas estratégias cada jogo vai sempre ser muito particular e diferente do anterior.