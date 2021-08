Thaila Ayala anuncia que está grávida do primeiro filho com Renato Goés

Com foto produzida, a atriz Thaila Ayala anunciou neste sábado (14) que espera o seu primeiro filho. O bebê é fruto do seu casamento com o também ator Renato Góes. A criança já teve sexo e nome revelado pelo casal.

“Mãe de Francisco”, escreveu Thaila na legenda da foto postada. Renato Góes também publicou a mesma imagem em seu perfil, mas escreveu ‘Pai de Francisco’. Ele também escreveu ‘a melhor notícia da minha vida’ em formato de hashtag.

Nos comentários, diversos artistas deixaram mensagens de carinho aos novos papais. Um exemplo é a atriz Fabiula Nascimento, que está grávida de gêmeos. “Aê! Um time lindo chegando. Parabéns pra vocês! Muito amor”, escreveu. Thaila também deixou uma mensagem no Instagram do marido: “Já é o melhor painho do mundo! Te amo”.