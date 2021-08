Thaila Ayala exibe a barriga de cinco meses de gravidez e desabafa: ‘Dói muito’

Grávida de cinco meses, Thaila Ayala exibiu em seu Instagram na noite desta segunda-feira (23) a barriga e desabafou sobre as mudanças no corpo.

“Gente, olha o tamanho que essa barriga está. Tá doendo de tão grande. Assim, pra essa minha realidade de barriga reta, hoje está explodindo. Nem jantei ainda, tá?”, disse ela. “Não consigo me acostumar com isso, gente. Dói, né? Dói muito. Ninguém tinha me falado que a barriga dói bastante. Entre outras coisas que doem”, completou Thaila.