Thales Bretas emociona ao falar sobre Dia dos Pais sem Paulo Gustavo

Thales Bretas usou as redes sociais para refletir sobre o Dia dos Pais sem a presença de Paulo Gustavo, que faleceu em maio deste ano após complicações da Covid-19. Através do Instagram, o dermatologista escreveu: “Este vai ser o Dia dos Pais mais marcante para mim. Apesar da dor, estou aqui, resistindo e regando o que Paulo e eu plantamos neste mundo”.

E seguiu dizendo: “O Paulo ainda está em cada canto da nossa casa e nos sorrisos de Gael e Romeu. E eu não seria capaz de ser o pai que sou hoje sem as lembranças que ele me traz”.

O viúvo está estampando a capa da revista GQ deste mês. Durante a entrevista, ele afirmou que sente a falta do marido na criação dos herdeiros, Romel e Gael. “Vou tentar de todo jeito fazer com que eles não sintam essa falta, esse buraco que sinto. Sempre penso: o que o Paulo diria? É um pouco sufocante não ter essa resposta”, confidenciou.

Nos comentários, fãs e amigos ficaram encantados com a declaração e com o registro de Thales ao lado dos filhos.”Que família mais linda. Estou muito emocionada com essa capa!”, escreveu Claudia Raia. “Lindo de ver todo esse amor envolvido! Que essa data seja repleta de boas lembranças e bons momentos com a sua família, Thales”, complementou um admirador.

Veja: