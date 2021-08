Thales Bretas encanta web ao fazer homenagem no aniversário do filho Gael

Thales Bretas, viúvo do humorista Paulo Gustavo, encantou os seguidores nesta segunda-feira (16) ao celebrar o aniversário do caçula Gael, que completou dois anos. Através de um lindo registro nas redes sociais, o dermatologista destacou o amor que sente pelo herdeiro.

“Hoje é dia do menino mais risonho e engraçado que conheço! Há dois anos encantando todo mundo por onde passa. Observador, independente e muito especial! Papai te ama Gael, meu filho, muita saúde e milhões de realizações nessa vida que só tá começando! Te amo pra sempre!”, escreveu.

Nos comentários, fãs e amigos de Thales deixaram mensagens de carinho para o pequeno. “Que lindeza! Todas as alegrias pra ele!! Muita saúde, proteção, amor e prosperidade!”, escreveu um admirador. “Meu Deus ele é a cara do Paulo Gustavo!!”, frisou outro.

Cabe lembrar que no início do mês, o filho mais velho de Bretas e Paulo, o Romeu, também completou dois anos. O ator é pai biológico do aniversariante do dia, enquanto Thales é de Romeu. Geneticamente, os dois ainda são irmãos por parte de mãe, pois os óvulos para a barriga de aluguel foram doados pela mesma mulher.