Thales Bretas fala sobre paternidade após morte do humorista Paulo Gustavo; veja vídeo

Thales Bretas compartilhou um vídeo emocionante sobre a criação dos seus filhos, após o falecimento de Paulo Gustavo, no dia 04 de maio. O vídeo foi publicado neste último domingo (1), no Instagram de Thales.

“Eu sempre sonhei ser pai, constituir família. Quando me descobri gay, esse sonho foi ameaçado pelo preconceito da sociedade. E eu cheguei a acreditar que esse sonho poderia não ser possível para mim, só que aí eu conheci Paulo Gustavo e tudo mudou porque ele também tinha o desejo de ser pai”, relembrou o médico.

“Juntos, a gente viu uma força que poderia quebrar esse paradigma da família tradicional. Depois que a gente se uniu, percebeu que o que importa é o amor. E ter filhos era só multiplicar o amor que a gente já era. E a gente conseguiu trazer à vida os frutos do nosso amor, que são Gael e Romeu, dois meninos”, continuou.

Thales pontuou que foi um desafio e tanto ser pai em uma união homoafetiva. “Foi a experiência mais linda e desafiadora do nosso casamento. Dois filhos para dois pais. E eu tive o privilégio de viver essa realidade por quase dois anos. Agora só tem eu, e é uma responsabilidade diferente ser pai sozinho”, afirmou.

Ele também revelou que deseja ensinar para as crianças que a sensibilidade é uma forma de demonstrar força.

“Eu, desde criança, sou muito sensível, e era chamado de chorão. E eu cheguei a pensar que a minha sensibilidade era por eu ser gay, mas isso também é um preconceito que passam pra gente. No fim das contas, a sensibilidade não é nem masculina nem feminina. Aí que eu percebi que ser homem é também sentir, porque o ser humano sente. E é assim que eu quero criar meus filhos, sendo fortes o suficiente para se sensibilizarem”, comentou.

Ao final do vídeo, Thales Bretas ressaltou que não há diferença entre pai gay ou hétero, visto que as responsabilidades são as mesmas. Além disso, o pai de Gael e Romeu falou sobre a experiência da paternidade desde o falecimento de Paulo Gustavo.