The Bridge anuncia oportunidades na área de tecnologia

A The Bridge, consultoria de staffing, recrutamento e nearshoring, especializada em conectar empresas de destaque em plena transformação digital, startups, consultoras, entre outras, acaba de anunciar novas oportunidades na área de tecnologia. Ao todo são ofertadas 40 vagas para profissionais interessados em projetos internacionais, com salários que podem chegar a R$ 35 mil, mais benefícios, a depender do cargo.

Dentre as vagas disponíveis, há chances para Account Executive Corporate, Analista de BI, Analista de CRM Pleno – Campanhas, Analista de DBM Pleno, Analista de Marketing/ Designer, Analista de Sistemas Júnior, Analista de Sistemas Sênior, Analista SAP FSDC Sênior, Android Specialist, Arquiteto de TI Sênior, Assistente Executivo, Branding Designer, Coordenador de Novos Negócios e Serviços, Coordenador de Pesquisa e Governança (NPS), Data Analyst, Desenvolvedor Back End Junior, Desenvolvedor C#, Desenvolvedor Front End, Desenvolvedor JAVA Sênior, Desenvolvedor Node.js, Designer de Produto – Pleno, Product Owner, Scrum Master, Senior Product Designer, SRE Devops, Tech HRBP, Tech Lead e muito mais.

Grande parte das posições são 100% remotas e exige conhecimento e experiência anterior. Ainda, como o foco são projetos internacionais, os candidatos devem ter conhecimento avançado no idioma inglês.

Os contratados, por sua vez, terão acesso ao clube de benefícios The Bridge com mais de 400 parcerias, além de aulas conversacionais de idiomas (inglês e espanhol), cartão Home Office, day off no dia do aniversário, seguro saúde, ausência remunerada a cada 3 meses trabalhados, flexibilidade de horário e PPR Anual.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas oferecidas pela The Bridge deverão acessar a página https://thebridgesocial.gupy.io e cadastrar currículo. Na plataforma é possível, também, conferir a lista completa de oportunidades disponíveis, assim como os requisitos e outras informações sobre cada uma delas.

