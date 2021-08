‘The Masked Singer Brasil’: confira detalhes do que aconteceu na estreia do reality

Nesta terça-feira (10) foi ao ar a grande estreia do The Masked Singer Brasil, reality musical comandado por Ivete Sangalo na Globo. No primeiro episódio, seis dos doze participantes se apresentaram no palco do programa completamente mascarados. Os personagens são: Arara, Unicórnio, Boi-Bumbá, Brigadeiro, Coqueiro, Monstro, Jacaré, Girassol, Astronauta, Gata Espelhada, Dogão e Onça Pintada.

“A cada episódio, quem for menos votado é desmascarado aqui nesse palco. Essa é a única forma de descobrir quem é quem”, explicou a comandante da atração.

Para acompanhar a baiana no decorrer da apresentação, a atriz Taís Araújo, a cantora Simone (da dupla com Simaria), Rodrigo Lombardi e Eduardo Sterblitch são os jurados responsáveis pelos palpites. Nos bastidores, Camilla de Lucas apareceu comentando e mostrando um pouco do que aconteceu nos bastidores.

Dinâmica da disputa:

Os 12 participantes são divididos em dois grupos – um se apresentou nesta terça e o outro só na semana que vem. São três batalhas por noite e, a cada dupla apresentada, a plateia que vota em quem mais gostou. Assim, os quatro jurados dão imunidade a um dos concorrentes prediletos da audiência e salvam dois dos que menos agradaram o público. No final, o menos votado tira a máscara e o público descobre quem é o artista.

Primeira noite de batalhas:



Combate 1: Unicórnio x Arara – vitória do Unicórnio, com 61% dos votos.

Combate 2: Astronauta x Coqueiro – vitória do Coqueiro, com 59% dos votos.

Combate 3: Dogão x Girassol – vitória do Girassol, com 64% dos votos.

O Unicórnio, que muitos apontaram como sendo a cantora Priscilla Ancântara, foi eleito o melhor da noite e imunizado para o próximo episódio. Já o eliminado foi o Dogão, sendo desmascarado no palco: era o Sidney Magal.

Veja: