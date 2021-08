‘The Masked Singer Brasil’: Ivete preferiu não saber quem são os famosos fantasiados

‘The Masked Singer Brasil’ estreia na TV Globo no próximo dia 0 com a participação de 12 famosos que se apresentarão fantasiados. Os jurados, Rodrigo Lombardi, Taís Araujo, Eduardo Sterblitch e Simone, da dupla com Simaria, terão que descobrir quem é o artista por trás do show.

“O programa mexe com os sentidos. Tentamos estar atentos exclusivamente à voz e fazer uma conexão com as pistas, mas tudo é feito para confundir. A surpresa é grande!”, diz a apresentadora, que acrescenta: “É um misto de emoções. Queremos saber quem está por trás da fantasia, mas no momento em que eles tiram, queremos que eles continuem no programa.