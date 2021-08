‘The Masked Singer’: tudo que você precisa saber sobre o reality comandado por Ivete

A partir desta terça-feira (10), o público que acompanhar ‘The Masked Singer Brasil’, novo reality show musical da TV Globo comandado por Ivete Sangalo vai tentar adivinhar quem são as celebridades por trás das fantasias.

A identidade do candidato só será revelada se ele perder a disputa. As personalidades serão avaliadas por Rodrigo Lombardi, Taís Araújo, Eduardo Sterblicth e a cantora Simone, além da plateia.

A ex-BBB Camilla de Lucas está responsável por mostrar os bastidores do reality.

Os 12 participantes serão divididos em dois grupos e todas as terças eles se apresentam sempre fantasiados – com a mesma fantasia em todos os programas – em combates.

A plateia vota e escolhe três vencedores e três possíveis desmascarados. A decisão final fica por conta dos jurados que escolhem qual foi a melhor apresentação da noite e o famoso que será desmascarado.

Assim como o público – e Ivete – os famosos não sabem com quem são os outros participantes. Eles não se veem e nem conversam. A única pessoa que sabe quem é o participante é um guardião, que está o tempo inteiro ao lado dele.

As fantasias foram produzidas e idealizadas pelos bonequeiros e figurinistas, Fábio Namatame e Marco Lima. Elas foram inspiradas em elementos da cultura brasileira, brilho e glamour.

Onça Pintada: Inspirada no cangaço do Nordeste brasileiro, foram acrescentados itens da moda que trazem uma elegância. “A onça tem essa característica de a gente ter transformado um design mais tradicional, com roupas de cangaceiros, para esse figura mais glamurizada. A fantasia tem muito brilho e pedras. É um cangaço revisitado com toques de moda e um estilo que parece uma pintura”, explica Fábio Namatame.

Gata: Escolhida por toda sua versatilidade e simpatia, a fantasia da Gata é inteira feita de acrílico para refletir brilho e elegância. “Ela tem um brilho de globo espelhado. Foi um grande desafio montar essa fantasia. Ela é um grande quebra-cabeças de triângulos que foi muito complexo para produzir. A manutenção também é difícil, mas o efeito dela compensa tudo.”, conta Fábio.

Brigadeiro: Com muito dourado e paetês, o famoso doce brasileiro – que não falta nenhuma festa – também não estaria de fora do ‘The Masked Singer Brasil’. “É um brigadeiro chique e com pernas! É um item muito querido pelos brasileiros. Ele tem paetê na parte marrom, e na parte dourada tem uma sobreposição te tela e quando vai para luz ganha um brilho lindo. ”, conta Marco.

Girassol: Uma mistura de alfaiataria e paetês, com muito brilho, assim é o girassol do ‘The Masked Singer Brasil’. As mãos são luvas em forma de folha e as cores que refletem são bem diferentes. “Nessa fantasia é possível ter um corpo que é mais humano, e essa cabeça que tem um destaque sendo mais criativa a divertida”, explica Fábio.

Coqueiro: Já que vivemos em um país tropical, o coqueiro não poderia faltar. Ele é um mix da praia brasileira, tentamos reunir tudo, chinelo, calção.“O coqueiro é um símbolo do Brasil. Ele tem um cabelo todo de dreads e ao mesmo tempo um shorts carioca. É uma figura super simpática, leve e solta”, conta Fábio.

Monstro: Uma estrutura de borracha revestida de pelúcia e uma língua de veludo de cristal, ”o mostro é um mix de tudo. Apesar de ser um monstro ele não poderia assustar, ele deveria ser fofo e carinhoso”, explica Marco.

Unicórnio: Um conjunto de coisas da memória, assim os figuristas definem o unicórnio. Com uma cascata de pedrarias, o Unicórnio possui tons pasteis de azul, rosa e amarelo. “O unicórnio faz parte de um imaginário mundial. Ele é mágico, é colorido, tem asas e é uma figura fantástica. Tem uma inspiração na moda com essa calça pantalona para parecer uma pata e essas mangas que dão um toque medieval, sempre temos essa ligação com a moda.”, conta Fábio.

Dogão: Com sua calça de batata frita e muito carisma, a fantasia do Dogão é toda feita de espuma modelada e revestida com diversos materiais como vinil, pintura aerográfica e veludo.

Arara: Revestida de paetê e pedrarias, a Arara conta com muito brilho em suas penas feitas de couro sintético e pintura aerográfica. “Essa fantasia vem para trazer um colorido e essa coisa alegre. É um mix de muitas coisas, para ela não ser totalmente uma referência à arara azul, fizemos um mistura de arara vermelha com papagaio, é uma reinvenção de uma arara”, explica Fábio.

Astronauta: Inspirado na Toy Art, mas como uma miniatura gigante sem a preocupação de ser um astronauta especial. Modelado em espuma e revestido com tecido holográfico, vinil, tecido metalizado, tecido esponja, tamê, o Astronauta é um personagem cativante e cheio de brilho.

Boi Bumbá: Com franjas, lantejoulas, pedrarias e paetês o Boi Bumbá chega para trazer mais brasilidade. É uma junção de uma roupa de vaqueiro com a máscara do Boi Bumbá. “Essa fantasia é uma alegoria! Ele foi uma pesquisa do Bumba Meu Boi e também teve essa releitura de bordados e aqui é muito mais pelo efeito das pedrarias e dos bordados para passar essa imagem dessa figura interessante para mostrar um pouco do folclore,“ explica Marco Lima.