Thiaguinho segue indicação de Fernanda Souza e faz retiro espiritual, diz colunista

Thiaguinho decidiu dar uma pausa nos projetos profissionais e se isolar em retiro espiritual. Segundo o colunista Leo Dias, a atitude foi uma indicação da sua ex-esposa, Fernanda Sousa. Com isso, ele se afastou de todas as obrigações para um retiro na cidade de Monsenhor, Minas Gerais.

A ex dele foi para o mesmo local no ano de 2020, após a separação. O casamento dos dois chegou ao fim em 2019, após quatro anos de casamento. Eles seguem muito amigos, mesmo depois do fim do relacionamento.

