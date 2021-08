‘Ti-Ti-Ti’: Camila expõe revolta e ameaça Pedro após ser perseguida pelo pilantra

Insatisfeito com o casamento com Gabi (Carolina Oliveira), Pedro (Marcos Pigossi) acredita que está apaixonado por Camila (Maria Helena Chira) e tentará a qualquer custo conquistá-la. Porém, as investidas do rapaz a deixará assustada.

Nos próximos capítulos de Ti-Ti-Ti, ele irá seguir a moça. Ao sair de uma loja, Camila baterá de frente com o filho de Jacques Leclair (Alexandre Borges), o que a deixará irritada. “O que você quer, Pedro? Você deveria estar curtindo a lua de mel com a sua esposa”, afirmará a moça, indignada por estar sendo seguida pelo pilantra.

Como justificativa, ele explicará: “Camila, eu já te expliquei! A Gabriela me deu um golpe, eu casei obrigado e minha vida está um inferno”, avisará. Ela, então, rebaterá: “Problema é seu e agora tchau!”.

Pedro continuará insistindo e afirmará que estava seguindo ela desde que saiu de casa. “O que é, agora você deu para me seguir, é isso?”, indagará a jovem. “Está vendo Camila, eu nunca gostei de ninguém assim antes… Eu estou apaixonado por você!”, revelará ele.

“Me solta! Está maluco? Nunca mais encosta em mim! Olha aqui, se você vier atrás de mim, eu vou chamar a polícia!”, afirmará a personagem interpretada por Maria Helena.