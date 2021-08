Ti Ti Ti: Luísa sofre acidente de carro e se surpreende com gravidez psicológica

Luísa (Guilhermina Guinle) sofrerá um acidente de carro nos próximos capítulos de Ti Ti Ti. Na trama, exibida no Vale a Pena Ver de Novo, a personagem irá até a casa de Renato (Guilherme Winter) e sua rival para se desculpar por ter causado a doença de Paulinho (João Pedro Biggi). Quando for escorraçada, ela saíra com o carro em alta velocidade e causará um acidente. Luísa será levada às pressas para um hospital e lá, a família do suposto pai da criança perguntará pelo bebê. “Na verdade, não havia um bebê para ela perder”, retrucará o doutor, surpreendendo a todos.

O profissional explicará que todos os exames feitos em Luísa comprovam que ela nunca esteve grávida. Tanto o médico quanto Bruna (Giulia Gam) concordarão com a ideia de que a antagonista não mentiu de propósito sobre estar esperando um filho.

“O sofrimento dela me pareceu genuíno. Eu não creio que ela esteja fingindo”, dirá a mulher religiosa. Ao constatar que se tratava de uma gravidez psicológica, a família de Edgar (Caio Castro) decidirá ajudá-la e esconder a verdade.