‘Ti Ti Ti’: Renato peita Giancarlo e desfaz casamento com Marcela

Renato (Guilherme Winter) não dará atenção à ordem de Giancarlo (Mauro Mendonça) e irá se separar de Marcela (Isis Valverde) nos próximos capítulos de ‘Ti Ti Ti’, que está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo. A mocinha ouvirá o sogro dizer que obrigou o filho a ficar com ela.

O flagra acontecerá após ela e Renato terem a primeira noite quente desde o casamento. No papo, o idoso dirá para o colega que chantageou Renato para que ele ficasse com Marcela. A mocinha achará que foi usada pelo marido na noite anterior e ficará irada. “Chega de farsa, já sei de tudo, que você está comigo para garantir a herança de seu pai”, dirá Marcela.

“Eu tô pouco me lixando para o dinheiro do meu pai, eu tô casado com você porque eu te amo”, retrucará Renato. Marcela dará detalhes do que ouviu na conversa, e o jovem explicará que o pai fez isso para que ele não se aproximasse de Isabel (Débora Falabella) – ex-namorada de Renato.

Marcela não se convence e continua revoltada com o marido, afirmando que ele não é corajoso. Ela resolve então arrumar as malas e ir embora. Giancarlo verá a confusão e lembrará a nora que, se ela se separar de Renato, a editora Sampaio será fechada, e Gustavo (Leopoldo Pacheco) perderá a empresa. Renato interromperá o pai: “Quem vai desfazer esse acordo sou eu. Quem quer se separar da Marcela sou eu. Eu tô liberando a Marcela desse casamento. Significa que eu tô pedindo o divórcio, portanto a editora volta a ser do Gustavo”, decretará o rapaz.