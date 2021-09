Tiago Leifert participa de gravação do novo Caldeirão e elogia Mion: ‘Já é sucesso’

“Hoje acordei com a coluna doendo muito, estourado. Mas eu tinha um compromisso, gravar o ‘Caldeirola’. E fui. E cara, vou dizer para vocês, foi muito legal, foi muito bom o programa, adorei fazer. Eu me diverti bastante, apesar da dor, fiz coisas com a minha coluna que vocês vão ver sábado”, brincou o apresentador do BBB.

Segundo Leifert, o público vai adorar o novo formato da atração. “O programa está muito legal. O Mion está excelente, está cem por cento em casa, à vontade, impondo o ritmo lá em cima, que vocês vão adorar. Mionzera no sábado já é sucesso. Já é dele. Já era, moleque”, declarou.

Mion fez questão de agradecer os comentários do colega nas redes sociais. “Não consigo nem explicar o que senti quando vi o Tiago ali no meu palco. Uma gratidão. É fogo no Caldeirão. Te amo, mano. Conta comigo pro que for”, disse no Instagram.

Novo Caldeirão

O novo Caldeirão, agora comandado por Marcos Mion, estreia neste sábado (4) e traz novidades para os telespectadores. Dentre os novos quadros do programa, pode-se destacar a batalha musical ‘Sobe o Tom’, onde duas duplas de famosos devem adivinhar a música tendo acesso a apenas partes da melodia.

Além disso, Mion também apresentará uma versão do que fazia em ‘Os Piores Clipes do Mundo’, da MTV. No Caldeirão, ele poderá ‘zoar’ com a própria Globo e analisar cenas curiosas de programas e novelas da emissora.