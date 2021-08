Tiago Leifert rasga elogios à Juliette e ex-bbb chora na Dança dos Famosos

Juliette Freire integrou o júri artístico da Super Dança dos Famosos deste domingo (15). Durante a participação, o apresentador Tiago Leifert emocionou a ex-BBB ao enchê-la de elogios e relembrar sua trajetória no reality da Globo.

“Eu fico muito orgulhoso de ter feito parte de um pedacinho da sua história”, disse o comandante da atração. Tiago disse que o discurso que fez para a maquiadora na final do reality já está obsoleto, já que a advogada conseguiu crescer ainda mais o seu sucesso.

Emocionada, a maquiadora destacou que o discurso do jornalista na final do programa foi muito especial. “Eu escuto aquele discurso quase todos os dias. Vejo, escuto, e tá presente no meu coração. Muito obrigada”, disse. Tiago continuou a “rasgar seda” por Juliette. “Pode ter certeza de que cada vez em que eu vejo você no comercial, cada postagem sua que tem 80 mil comentários embaixo eu fico muito orgulhoso e vibro por você assim muito mesmo. Para sempre”, complementou o global.