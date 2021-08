O namoro de Tierry e Gabi Martins chegou ao fim. De acordo com o colunista Léo Dias, do Metrópoles, o relacionamento dos dois já estava passando por um período de crise e decisão pelo término aconteceu após uma briga na madrugada desta terça (10).

Tierry, inclusive, já apagou as fotos da ex-BBB do seu perfil no Instagram. A assessoria de imprensa dos dois afirma que está tudo bem entre eles. Gabi e Tierry estavam juntos desde início deste ano.