Time argentino tenta contratar técnico sensação do Brasileirão

Fortaleza, CE, 12 (AFI) – O Fortaleza pode perder sua principal referência na campanha belíssima que vem realizando no Brasileirão. O técnico Juan Pablo Vojvoda, segundo a imprensa argentina, está na mira do Racing, que acabara de demitir Pizza.

Racing foi eliminado da Copa Libertadores da América pelo São Paulo e busca um novo treinador focando o título do Campeonato Argentino, que daria novamente ao clube uma vaga no torneio continental.

MAIS DE VOJVODA

Juan Pablo Vojvoda é argentino e está adaptado ao futebol brasileiro, tanto que trouxe a família para o país. Ele tem 46 anos e comandou clubes como Newell’s Old Boys, Defensa y Justicia, Talleres, Huracán e Unión La Calera.

Vojvoda vem sendo o grande nome do Fortaleza

Foi bancado pela diretoria do Fortaleza e logo conquistando o título estadual. No Brasileirão, o Fortaleza é o terceiro colocado, com 30 pontos. O próximo desafio é diante do Santos, no domingo, às 18h15, no Castelão.