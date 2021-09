Time da Série B confirma surto de covid e 6 jogadores são afastados. Confira!

Pelotas, RS, 31 (AFI) – Penúltimo colocado na Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasil de Pelotas sofrerá baixas em seu elenco nas próximas semanas, pois seis jogadores testaram positivo para a covid-19 e já foram afastados das atividades do clube. Os nomes dos atletas não foram revelados.

Em entrevista à Rádio Universidade de Pelotas, o médico do clube, Fábio Brião, comentou que alguns dos jogadores que testaram positivo já haviam tomado a primeira dose da vacina. Ele ainda disse que alguns estão assintomáticos e outros com sintomas leves, mas nenhum com grandes dificuldades.

“Há sim uma diminuição nos casos, alguns dos atletas que testaram positivo já tomaram a primeira dose da vacina. Na maioria dos casos os atletas estão assintomáticos, outros com sintomas leves. A vacina proporciona isso, os atletas não estão com sintomas graves”, disse o médico Xavante.

O médico também disse que, após conversa com a diretoria, os atletas que ainda não se vacinaram não poderão entrar no clube. Isso porque uma minoria ainda não se vacinou (por opção).

“Alguns atletas pra minha surpresa ainda não se vacinaram, mas são poucos. Infelizmente a vacina é um ato individual, não podemos obrigar ninguém. A partir de agora quem não se vacinar não vai poder entrar no clube, conversei com o Nilton e chegamos a essa conclusão”, concluiu o médico.

Em meio a este clima conturbado, o Brasil de Pelotas voltará a campo na sexta-feira, quando enfrentará o Vasco, às 19 horas, em São Januário, no Rio. O time gaúcho é o penúltimo colocado, com 14 pontos ganhos.