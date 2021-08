Time da Série B pode ganhar quase R$ 4 milhões se atacante da Seleção for negociado

Curitiba, PR, 23 (AFI) – O Coritiba está acompanhando de perto a negociação entre Atlético de Madrid-ESP e Hertha Berlim-ALE envolvendo o atacante Matheus Cunha.

O jogador campeão olímpico com a Seleção Brasileira não disputou nenhuma partida como profissional pelo Coritiba, mas pode render quase R$ 4 milhões aos cofres do clube paranaense.

O Atlético de Madrid estaria disposto a desembolsar 30 milhões de euros, cerca de R$ 189,3 milhões, para ter o futebol de Matheus Cunha. O Coritiba ficaria com 2% (R$ 3,7 milhões) por ser clube formador.

Matheus Cunha tem 22 anos e se transferiu para o Sion-SUI em 2017 antes mesmo de fazer sua estreia pelo profissional do Coritiba. Depois, o atacante defendeu o RB Leipzig-ALE antes de chegar ao Hertha Berlim-ALE, onde está desde 2019.

Líder isolado da Série B do Brasileiro, com 39 pontos, o Coritiba volta a campo na sexta-feira, quando faz um confronto direto com o Botafogo, no Couto Pereira, pela 21ª rodada.