Time da Série C exige multa para liberar técnico à Chapecoense

Ribeirão Preto, SP, 02 (AFI) – A Chapecoense terá que ‘tirar o escorpião do bolso’ para ter o técnico Argel Fuchs para a sequência do Campeonato Brasileiro. Isso porque o Botafogo-SP não vai liberar o treinador sem o pagamento da multa rescisória, de aproximadamente R$ 200 mil.

À tarde a diretoria da Chapecoense entrou em contato com o time paulista para saber das condições para ter o treinador. A conversa teria sido extremamente cordial, mas com o Botafogo não abrindo mão do valor da multa, ainda mais num momento decisivo de reta final da Série C.

Nos bastidores, a Chapecoense já avalia um plano b, pois o clube não tem a intenção de desembolsar R$ 200 mil. O próprio Argel Fuchs não vê com bons olhos a transferência para o Sul do país, já que sabe que as chances de rebaixamento na Série A são grandes, enquanto na Série C ele pode conquistar o acesso com o time de Ribeirão Preto.

O curioso é que esta não é a primeira vez que Argel recebe investida da Chapecoense. No início da Série C ele já havia sido procurado, mas recusou e ficou no Botafogo.

Tirando essa nova investida da Chape, Argel terá uma semana dura de trabalho no Botafogo. Isso porque o time foi surpreendido no final de semana e perdeu para o fraco São José, por 4 a 2, em Porto Alegre.

O time de Ribeirão Preto é o quinto colocado do Grupo B com 16 pontos – mesma pontuação que o Ituano, quarto, mas que ainda jogará contra o Criciúma na quarta-feira, em Itu.