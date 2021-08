Time da Série C segue rumor e confirma retorno de técnico após menos de um mês longe do cargo

Riachão do Jacuipe, BA, 25 (AFI) – Assim como o Portal Futebol Interior adiantou na manhã da última terça-feira (24), o Jacuipense-BA confirmou mesmo o retorno do técnico Jonilson Veloso para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. O curioso é que ele deixou o cargo a pouco menos de um mês e já está de volta.

O anuncio oficial irá acontecer nas próximas horas desta quarta-feira (25). Ele reassume a vaga que foi de Luizinho Lopes, que foi quem o substituiu no começo de agosto, mas deixou o clube para aceitar um convite do Confiança para a disputa da Série B.

Jonilson tinha deixado o cargo de treinador, mas não tinha saído oficialmente do Jacuipense e estava passando por um período de férias. A ideia era utiliza-lo em outra função dentro do clube. Porém, com a saída de Luizinho ele voltará ao comando técnico.

Na vice-lanterna do Grupo A com 11 pontos ganhos, o Jacuipense volta a campo no próximo sábado (28) quando visita o Ferroviário, no Estádio Elzir Cabral, em Fortaleza, às 15h.