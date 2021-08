Time da Série D anuncia saída de treinador após goleada

Boa Vista, RR, 02 (AFI) – O GAS-RR anunciou nesta segunda-feira que Léo Goiano não será mais o técnico do time na sequência do Campeonato Brasileiro Série D. Ele não resistiu à goleada por 4 a 0 sofrida diante do Fast-AM, neste final de semana, pela nona rodada.

“A diretoria informa que Léo Goiano não e mais técnico do Leão. O desligamento foi feito em comum acordo. Obrigado ao Técnico Léo Goiano! O Sampaio agradece a sua dedicação e serviços prestados, desejamos sucessos em suas novas jornadas”, comunicou o clube.

Léo Goiano chegou em junho para substituir Marcos Piter. Foram sete jogos, duas vitórias, dois empates e três derrotas.

SITUAÇÃO NA SÉRIE D

Com o último resultado, o GAS permanece com oito pontos na sétima e penúltima colocação do Grupo A1. Entretanto, a distância para o quarto colocado Penarol-AM é de apenas três pontos.

O GAS volta a campo no sábado, às 18h, quando recebe o vice-líder São Raimundo-RR, que tem 19 pontos.