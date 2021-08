Time da Série D demite treinador após o quarto jogo sem vitória. Confira no FI!

Itabaiana, SE, 08 (AFI) – Evandro Guimarães não é mais o treinador do Itabaiana no Campeonato Brasileiro Série D. A diretoria da equipe anunciou neste domingo a saída do treinador e não se sabe ainda quem irá “assumir o boné”. O anuncio veio após o empate de 2 a 2 contra o Murici, em Alagoas, no último sábado. Foi o quarto jogo sem vitória do time sergipano.

Internamente, os dirigentes cogitam dar mais uma chance ao auxiliar Ferreira, que esteve à frente do time profissional em outras ocasiões. Porém, a decisão deverá ser tomada apenas a partir de segunda-feira.

SITUAÇÃO DO CLUBE

Um fator que foi crucial para a demissão do treinador, foi a sequência de quatro jogos sem vitórias do time. O futebol apresentado no sábado também pesou na decisão pela saída do treinador.

Atualmente o clube ainda ocupa o G4 do Grupo A4. Ficando na terceira posição com 16 pontos, o time está apenas 3 do líder.

PRÓXIMO JOGO

Na próxima rodada da Série D, o Itabaiana irá receber o ASA, no próximo domingo, às 16 horas, em Itabaiana.