Time da Série D desiste de participar da Copa Verde

Palmas, TO, 23 (AFI) – O Palmas-TO não disputará a Copa Verde 2021. Na tarde desta segunda-feira, o clube emitiu uma nota oficial para comunicar a decisão. Foi explicado que vários fatores foram levados em consideração, como o planejamento do clube, ‘pautado pela responsabilidade e respeito aos nossos colaboradores’.

A previsão é que a primeira fase da Copa Verde seja realizada entre os dias 13 e 14 de outubro e que o campeão seja coroado no dia 1º de dezembro, quando a partida de volta da final está agendada.

CONFIRA A NOTA OFICIAL:

“O Palmas Futebol e Regatas informa que não irá participar da edição 2021 da Copa Verde, competição à qual se credenciou após conquistar o tri campeonato estadual, o oitavo de sua história. Com o status de maior campeão do Tocantins, agradecemos e reconhecemos a honra e a importância de representar o nosso Estado em uma competição deste porte, e reiteramos que esta é uma decisão estratégica da equipe.

Para chegar a esse entendimento, levamos em consideração diversos fatores, incluindo o nosso planejamento para enfrentar os desdobramentos dos acontecimentos que nos afetaram esse ano. Nosso planejamento é pautado pela responsabilidade e respeito aos nossos colaboradores, à nossa torcida, às entidades e todos os envolvidos no dia a dia do clube, dentro e fora das quatro linhas.

Aproveitamos para reforçar que seguimos com a nossa missão de valorizar e fortalecer as categorias de base, bem como ter equipes competitivas para as demais competições que virão a seguir.“