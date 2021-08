Time da Série D tem surto de Covid-19 e técnico é internado

​Caxias do Sul, RS, 13 (AFI) – A Covid-19 está afetando diretamente os clubes de futebol, ainda mais pela exposição em viagens em concentrações em hotéis. Com surto da doença, o Caxias informou que o técnico Rafael Jacques apresentou uma piora na última quarta-feira e foi internado.

A assessoria de imprensa do treinador, no entanto, afirmou que o mesmo respondeu bem aos tratamentos e está em observação. Rafael Jacques tem 45 anos, testou positivo para doença no dia 3 de agosto e ainda não tomou nem a primeira dose da vacina.

Além do treinador, mais sete membros da delegação está com a doença. São eles: os zagueiros Erik, Lucas Rocha e Thiago Sales, o lateral Bruno Ré, o volante João Vieira, o meia França, o atacante Juliano e o analista de desempenho Éder Chaves.

Veja nota oficial do Caxias:

“A S.E.R. Caxias comunica que, na rodada de teste protocolar para o jogo do próximo final de semana, sete atletas e um membro da comissão técnica testaram positivos para Covid-19. Todos eles, estão em acompanhamento com o departamento médico do clube e em isolamento, conforme determina as diretrizes de saúde.

Jogadores: Juliano (já se encontrava afastado), Erik, João Vieira, Thiago Sales, Lucas Rocha, Bruno Ré e França. Comissão técnica: Éder Chaves.

O técnico Rafael Jaques permanecerá em isolamento por vinte dias, a partir do diagnóstico, em virtude da persistência de sintomas. Os demais se encontram assintomáticos.

A S.E.R. Caxias reafirma que segue cumprindo rigorosamente o protocolo para prevenção de Covid-19, instruindo medidas comportamentais, além da vacinação conforme o cronograma do programa nacional de imunização e, neste momento, todos aqueles que se encontram dentro da faixa etária para imunização, já o fizeram. Também, informamos que, em todas as rodadas, além de testar os jogadores e membros da comissão técnica conforme diretriz da CBF, realiza testes semanais nos funcionários do clube e nos membros do staff.”