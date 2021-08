Time do Brasileirão acerta com Pedro Rocha, ex-Fla e Grêmio

Curitiba, PR, 13 (AFI) – O Athletico acertou a contratação do atacante Pedro Rocha, ex-Grêmio e Flamengo, na manhã desta sexta-feira, por um ano. O atleta é aguardado em Curitiba para fazer exames médicos e ser anunciado pelo Furacão. A transação foi confirmada peo Spartak Moscow, que o cedeu por empréstimo.

Pedro Rocha chegará com uma obrigação de compra no contrato caso complete minutos significativos no jogo. O atacante aceitou reduzir os vencimentos para poder atuar com a camisa rubro-negra.

Pedro Rocha fechou com o Athletico

MAIS DE PEDRO ROCHA

Pedro Rocha tem 26 anos e começou a carreira nas categorias de base do Atlético Mineiro. Foi ser revelado no Grêmio, onde brilhou e chamou a atenção do clube russo. Passou ainda sem sucesso por Cruzeiro e Flamengo, onde fez parte do time campeão brasileiro, carioca, da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil.

O jogador encontra o Ahletico na sexta posição do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. O líder Atlético Mineiro tem 34. O próximo desafio é diante do Cuiabá, neste domingo, às 18h15, na Arena Pantanal.