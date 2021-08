Time do Brasileirão tem surto de Covid-19 e cinco jogadores ficam de fora de jogo desta segunda-feira

Belo Horizonte, MG, 23 (AFI) – O América Mineiro perdeu de uma só vez cinco jogadores para o duelo contra o Red Bull Bragantino, em jogo marcado para esta segunda-feira. O técnico Vagner Mancini não poderá contar com o goleiro Jori, o volante Zé Ricardo, o meia Alê, além dos atacantes Chrigor e Léo Passos, todos com Covid-19.

Os atletas já foram retirados das dependências do clube e encontram-se em isolamento. Todos estão assintomáticos ou com sintomas leves da doença. A tendência é que percam também o duelo contra o Ceará, no próximo domingo, às 11h, também na Arena Independência.

América está enfrentando surto de Covid-19

Desses, Vagner Mancini vinha tendo na equipe titular apenas Alê e Chrigor. O primeiro deverá ser substituído por Geovane, enquanto o segundo por Rodolfo. Vale lembrar que o lateral Alan Ruschel está suspenso. João Paulo atuará no setor.

BRASILEIRÃO

O América é o vice-lanterna do Brasileirão, com 15 pontos, dois atrás do Fluminense, o primeiro fora da zona de rebaixamento.