Time que briga contra o rebaixamento da Série C elege novo presidente

Curitiba, PR, 10 (AFI) – Brigando contra o rebaixamento no Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C, o Paraná elegeu na noite desta segunda-feira (09) seu novo presidente para o triênio 2022-24. Trata-se de Rubens Ferreira Silva, que com 142 votos superou Erivelto Silveira e Ioanes Capinoulas.

Apesar da posse estar marcada apenas para dezembro, o novo mandatário irá começar a trabalhar ainda nesta semana ao lado do atual presidente interino Luiz Carlos Casagrande, o Casinha, para fazer a transição dos cargos.

O novo presidente chega com a missão de salvar o clube do rebaixamento na Série C e ainda administrar uma dívida que gira em torno de R$ 141 milhões. De qualquer forma, ele explicou que o torcedor precisa ter paciência, já que um trabalho bem feito é feito aos poucos, para gerar frutos no futuro.

“Nunca vivi no mundo do futebol, mas passei por momentos mais difíceis profissionalmente. É um desafio diferente. Não é um trabalho de curto prazo. Tem que fazer uma boa gestão e administração. Quando tiver isso, passa para dentro do campo. A gente começa a fazer toda uma reestruturação”, disse.

Rubens Ferreira Silva será o quarto presidente do Paraná em 2021. Isso porque, a equipe começou a temporada com Leonardo Oliveira no cargo, que renunciou no fim de janeiro. Sérgio Molletta assumiu, mas três meses depois pediu licença para cuidar da saúde. Por fim, Casinha assumiu interinamente já que era o primeiro vice-presidente.