Tinder se junta ao movimento Unidos Pela Vacina e cria Central de Vacinação

O Tinder anunciou que vai lançar a Central de Vacinação no aplicativo no dia 18 de agosto no Brasil. Esta iniciativa, que já existe em outros países, trará aos membros do app fácil acesso a recursos educacionais sobre o tema, bem como informações sobre como e onde se vacinar. Além disso, o Tinder vai disponibilizar stickers para os usuários vacinados personalizarem suas fotos.

A iniciativa acontece em parceria com o Unidos Pela Vacina, um movimento da sociedade civil que tem como desafio imunizar toda a população brasileira até setembro de 2021. Também há o envolvimento dos governos estaduais de todo País para disponibilizar as informações relevantes. A ideia é que a Central de Vacinação do Tinder incentive os membros do app a tomarem suas doses seguindo o cronograma de vacinação de seus estados.

Para a Unidos pela Vacina, a Central de Vacinação do Tinder é mais um passo fundamental para a ampliação do conhecimento, da conscientização e do engajamento da sociedade civil, principalmente dos jovens, frente à vacinação contra a covid-19 no País.

Já os stickers tem como objetivo ajudar a deixar mais fácil e divertido para os membros do app compartilharem seu status de vacinação, para que sigam fazendo conexões significativas no Tinder. O diretor do app no Brasil, Rodrigo Fontes, destaca a importância de esforços como esse para a vacinação. “Trazer informação sobre a eficácia das vacinas é essencial para voltarmos a conviver socialmente de forma segura e o Tinder tem o orgulho de apoiar essa iniciativa tão importante.”

Quais os novos recursos

A Central de Vacinação, que estará disponível para todos os membros na próxima semana, incluirá os seguintes recursos:

Banners educativos: espaços normalmente dedicados à publicidade foram cedidos ao movimento Unidos pela Vacina para inserção de mensagens sobre a importância da prevenção e vacinação, para que eles se sintam mais seguros nesse momento.

Aba com locais de vacinação: na Central de Vacinação, os membros do app serão direcionados às páginas dedicadas à vacinação nos sites dos governos estaduais para obtenção de informações oficiais sobre as datas e locais para imunização mais próximos.

Stickers para o perfil: agora os membros podem divulgar e estimular a intenção de se vacinarem adicionando stickers nos seus perfis com frases como “Vacinas Salvam Vidas”, “Dose 1 ok”, “Vou Tomar a Vacina” e “Imunização”.

Os stickers chegam após o Tinder notar um aumento significativo nas menções ao termo “vacina” – que cresceu mais de 900% desde o início da pandemia. Em julho de 2021, à medida que a vacinação avançava no país, as menções a “vacinado” cresceram seis vezes e a “vacinada” cinco vezes nas biografias do app.

O lançamento da Central de Vacinação no Brasil segue o que já foi feito anteriormente em outros países, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido e Índia.

Mais recursos de bem estar social

O Tinder também tinha anunciado recentemente outro recurso similar para o app, o Central de Segurança. Neste caso, trata-se de uma série de ferramentas que ajudam os usuários a se sentirem mais seguros para encontrarem pessoalmente alguém que conheceram pelo aplicativo. A Central de Segurança também oferece recursos educacionais.

A intenção dessa função é disponibilizar recursos relacionados à segurança e fornecer meios de suporte que conectem membros em alguma situação de necessidade com especialistas relevantes. Por ela, será possível acessar uma lista de linhas diretas locais que oferecem suporte para saúde mental, violência por conta de preconceito e segurança na Internet.

Antes, as informações de segurança estavam disponíveis apenas dentro das configurações do aplicativo. Com a reformulação, a Central de Segurança estará disponível com maior acessibilidade por meio do menu principal do app e sempre que os membros trocarem mensagens com matches. A Central de Segurança foi desenvolvida por uma equipe dedicada do Tinder em parceria com organizações não governamentais (ONGs), incluindo representantes LGBT+.