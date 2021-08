Tipos e opções de cartão de crédito sem anuidade

Cartão de crédito com ou sem anuidade

O cartão de crédito é emitido por instituição financeira e por instituição de pagamento e exerce dupla função: instrumento de pagamento e instrumento de crédito pós-pago.

Sendo assim, os serviços de pagamento vinculados a cartões de crédito, inclusive as tarifas, são regulamentados e fiscalizados pelo Banco Central. Por isso, o contrato com o cliente é obrigatório e deve conter as regras e os procedimentos de uso, conforme definição do próprio Banco Central.

Tipos de cartão de crédito

As instituições financeiras criam diversas opções para atrair seus clientes. No entanto, o cartão de crédito é dividido entre básico e diferenciado, conforme define o BC. Sendo assim, o básico é aquele cartão utilizado apenas para pagamentos de bens e serviços em estabelecimentos credenciados.

Já o diferenciado, além de permitir o pagamento de bens e serviços, oferece benefícios adicionais, como programas de milhagem, seguro de viagem, desconto na compra de bens e serviços e atendimento personalizado no exterior, entre outros. Geralmente, as instituições financeiras criam categorias para seus cartões diferenciados.

Aproveite os benefícios oferecidos através dos programas de cashback

Dessa forma, pode ser viável conferir algumas opções de cartão de crédito sem anuidade e aproveitar os benefícios oferecidos através dos programas de cashback.

Trigg – programas variados e cartões personalizados

O cartão de crédito trigg também possui um aplicativo bastante facilitado e tem vários programas de cashback que não são estáticos. Bem como, possui algumas opções de cartões personalizados.

Banco Neon

O Banco Neon oferece um programa de cashback voltado para o cartão de débito, o que é um diferencial para o cliente. Entretanto, o Banco Neon também possui o cartão de crédito sem anuidade. Por isso, é importante verificar a viabilidade dos programas oferecidos pela instituição financeira.

Além disso, o cartão de crédito do Banco Neon, que era habilitado apenas na versão online, agora também está habilitado no cartão físico, o que pode ser interessante, dependendo da usabilidade do cartão na sua rotina.

Banco Pan

O Banco Pan oferece um cartão de crédito sem anuidade e também oferece o programa Pan Mais, que é um programa de cashback voltado para opção sem anuidade, mas também para as demais opções de cartões do banco.

No entanto, pode ser viável esse programa de cashback na sua rotina. Sendo assim, pode ser interessante analisar as opções oferecidas pelo mercado e verificar qual é a opção que melhor se encaixa na sua rotina para que você inicie o seu planejamento financeiro pessoal.