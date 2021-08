Tocantinópolis-TO 2 x 3 Paragominas-PA – Jacaré encaminha classificação

Tocantinópolis, TO, 28 (AFI) – Em um jogo bastante movimentado no Estádio Ribeirão, o Paragominas venceu o Tocantinópolis, por 3 a 2, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, e encaminhou a classificação no Grupo A2.

Invicto há cinco jogos, sendo três vitórias seguidas, o Paragominas tem 20 pontos e está na terceira colocação. Um empate diante do já classificado e líder Guarany, em casa, garante a classificação.

Por outro lado, o Tocantinópolis perdeu a sexta partida seguida e está afundado na lanterna da chave com apenas sete pontos. O TEC se despede da Série D contra o Moto Club, fora de casa.

COMO FOI

O Paragominas abriu o placar aos 23 minutos com Paulo Rangel, mas o Tocantinópolis buscou o empate dez minutos depois com Bilau. Quando parecia que o primeiro tempo terminaria empatado, Buiu recolocou o Jacaré na frente aos 41.

No segundo tempo, o Tocantinópolis buscou mais uma vez o empate aos 30 com Válber. Dois minutos depois, Aleílson garantiu a importante vitória ao Paragominas.