todas as formas de solicitar o benefício

Neste momento de dificuldade para muita gente, muitos brasileiros estão desesperados em busca de uma ajuda financeira. Há uma grande parcela da população que não está recebendo nem o Bolsa Família nem o Auxilio Emergencial do Governo Federal. São indivíduos que perderam o emprego e que mesmo assim não conseguem nenhum benefício.

Uma possível saída para esses brasileiros talvez seja o seguro-desemprego. O programa em questão vai para as pessoas que perderam o emprego em uma demissão sem justa causa. Os valores e a quantidade de parcelas variam de caso para caso. De qualquer forma a ideia é a mesma para todo mundo: ajudar os indivíduos que estão sem trabalho agora.

O trabalhador tem entre 7 e 120 dias do fim do contrato para fazer a solicitação do benefício. Há vários caminhos para fazer isso. Na maioria deles, nem é preciso sair de casa. A primeira opção é também a mais comum. Basta baixar o app da Carteira de Trabalho digital. Há também um site correspondente na internet.

Outra opção é ir até o site oficial do Ministério do Trabalho. Também é possível fazer essa solicitação por lá. Quem não gosta muito de mexer com internet pode ligar para o número 158. É o número do Alô Trabalho. Aliás, é possível ligar também para a sede da Superintendência do Trabalho do seu estado. É preciso procurar informações da região correspondente.

Quem está disposto a sair de casa, também pode fazer isso. Basta ir até a sede da Superintendência do Trabalho do estado. Neste caso, é preciso tomar cuidado porque o país ainda está em pandemia. Além disso, a depender da unidade da federação, estes locais mudaram a lógica de funcionamento justamente por causa do combate ao coronavírus.

População carente

A verdade é que tem muita gente no Brasil hoje que está precisando de uma ajuda do Governo Federal. E o seguro-desemprego é apenas uma das opções para esse público. No entanto, não costuma ser fácil.

No Congresso Nacional, há uma série de projetos que tentam aumentar o tamanho do seguro-desemprego. A ideia é que o programa possa atingir mais pessoas e até pagar mais durante mais parcelas. Essas ideias, no entanto, não estão evoluindo na Câmara e no Senado.

Nesta semana, aliás, a Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados deve anunciar um novo projeto de aumento das parcelas do seguro-desemprego. No entanto, a ideia é ajudar apenas aqueles trabalhadores que passaram por um resgate de condições análogas ao de um escravo.

Seguro-desemprego e Bolsa Família

Outra saída para os trabalhadores que não estão recebendo auxílios do Governo Federal é o novo Bolsa Família. O projeto deve entrar em cena no país apenas no próximo mês de novembro, o que não ajuda muito quem está com pressa pela ajuda.

De qualquer forma, informações do Governo Federal dão conta de que o benefício novo vai beneficiar mais gente do que a atual versão do programa. Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, algo em torno de 14,7 milhões são usuários do Bolsa Família.

De acordo com informações de bastidores, o Governo vai aumentar essa quantidade de usuários. O que significa dizer portanto que mais pessoas irão entrar no projeto. É, aliás, justamente por isso que muita gente está esperando por essa nova possibilidade de ajuda