todos os grupos devem receber 5ª parcela em agosto

Todos os grupos de beneficiários do Auxílio Emergencial deverão receber o dinheiro da quinta parcela do benefício ainda este mês. Pelo menos é isso o que o calendário oficial do projeto está apontando. E quanto se fala em todos se incluem aqui os usuários informais e também aqueles que recebem a quantia através do Bolsa Família.

De acordo com o informações do Ministério da Cidadania, o Auxílio Emergencial atende hoje algo em torno de 37 milhões de brasileiros. Todas essas pessoas ou receberam ou irão receber a quinta parcela ainda este mês. Isto está acontecendo de forma proposital. É que a Caixa Econômica Federal quer enxugar o período de pagamentos.

Para tanto, alguns grupos estão recebendo o montante em uma mesma data. Neste sábado (21), por exemplo, os informais que nasceram no mês de fevereiro e março irão receber o dinheiro juntos. No próximo dia 28 deste mês isso vai acontecer com os beneficiários que nasceram nos meses de setembro e outubro.

O que importa saber aqui é que os últimos pagamentos desta quinta parcela irão acontecer no próximo 31 de agosto, o último dia do mês. Essa é a data que marca o recebimento do benefício para aqueles informais que nasceram em dezembro. Eles terão a companhia dos usuários do Bolsa Família que tenham o Número de Inscrição Social (NIS) terminando em 0.

Essa ideia de pagar todos os grupos dentro de um intervalo dos últimos dias do mês não vai se repetir em setembro. De acordo com as informações do próprio calendário do programa, alguns beneficiários só irão receber a sexta parcela do projeto no próximo mês de outubro, e não de setembro como se poderia imaginar.

Saques seguem outra lógica

Para os informais, é importante lembrar que há uma outra situação. É que para eles a data da liberação do dinheiro não é a mesma data da permissão dos saques. Pelo menos é isso o que dizem as regras oficiais do Auxílio Emergencial.

Você Pode Gostar Também:

Todos os informais do programa irão receber o dinheiro neste mês, mas apenas de forma digital. É neste momento que eles podem movimentar essa quantia através da internet. Dá para fazer isso pelo aplicativo Caixa Tem ou mesmo pelo Internet Banking.

Só depois é que esses brasileiros irão poder sacar a quantia. De acordo com o calendário oficial do Auxílio Emergencial, isso vai acontecer a partir do próximo dia 1 de setembro. Não é assim que funciona para os usuários do Bolsa Família. Esses podem pegar a quantia em espécie no exato dia da liberação.

Prorrogação do Auxílio

O Governo Federal começou oficialmente nesta semana as liberações desta quinta parcela do Auxílio Emergencial. Trata-se portanto do primeiro ciclo da prorrogação do benefício. O projeto deverá se estender por mais três meses.

Inicialmente a ideia do Palácio do Planalto era fazer esses pagamentos apenas entre os meses de abril e julho. No entanto, diante do cenário de piora na pandemia do novo coronavírus, o Governo achou por melhor pagar mais três meses no benefício.

Então com a mudança, o Auxílio Emergencial deverá seguir fazendo pagamentos até, no mínimo, o próximo mês de outubro. O Ministro da Economia, Paulo Guedes, adiantou que pode esticar ainda mais esse prazo caso os números da pandemia não melhorem.