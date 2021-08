Tombense-MG 3 x 0 Jacuipense-BA – Time de Tombos afunda rival e lidera Grupo A da Série C

Tombos, MG, 07 (AFI) – O Tombense não tomou conhecimento e venceu o Jacuipense por 3 a 0, na tarde deste sábado, no estádio Antônio Guimarães de Almeida, pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. De quebra, assumiu a liderança do Grupo A.

Com o resultado, o time mineiro chegou aos 17 pontos, mesma pontuação de Volta Redonda, que joga neste domingo contra o Manaus, e Ferroviário. No entanto, leva a melhor nos critérios de desempate. O Jacuipense é o vice-lanterna, com dez.

TOMBENSE NA FRENTE!

O primeiro tempo foi todo do Tombense. O time mineiro dominou do início ao fim e ficou muito perto de sair com uma goleada, o que não aconteceu por falta de pontaria. Coube a Thiago Alves, contra, abrir o placar aos 23 minutos. O jogador, sem querer, mandou por cobertura de Jean.

O arqueiro também ajudou a evitar um placar mais elástico. Ele fez grande defesa em um chute cruzado de Jean Lucas. No fim, o Jacuipense controlou as ações e conseguiu evitar um vexame.

Tombense bate Jacuipense

VIROU GOLEADA

O panorama não mudou no segundo tempo. O Jacuipense até tentou chegar em um arremate de Dionísio, mas o Tombense continuou mais perigo e mandou uma na trave com Vitinho. Aos 17 minutos, não teve jeito. Vitinho cruzou, Everton Galdino pegou de carrinho e jogou para o fundo das redes.

Em desvantagem, o Jacuipense se atirou ao ataque, chegou a criar boas hances, mas levou o terceiro nos minutos finais. Aos 47, Yago partiu em velocidade e cruzou para William, que só teve o trabalho de empurrar para o gol para confirmar os 3 a 0 .

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Jacuipense enfrenta o Paysandu no sábado, às 19h, no estádio Curuzu, em Belém (PA). No domingo, às 16h, o Tombense visita o Altos, no Lindolfo Monteiro, em Teresina (PI).