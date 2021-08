Tombense-MG x Jacuipense-BA – Gavião encara ‘desesperado’ Leão do Sisal em busca da reabilitação para seguir perto do G4 da Série C

Tombos, MG, 06 (AFI) – Sem vencer há duas rodadas, a Tombense-MG tem uma difícil missão pela frente para voltar a brigar pelo G4 do Grupo A do Campeonato Brasileiro da Série C. Neste sábado (07), o time mineiro recebe o Jacuipense-BA, no Estádio Antônio Guimarães de Almeida, às 15h, pela 11ª rodada. Do outro lado, Leão do Sisal vem de cinco empates seguidos e precisa desesperadamente vencer para sair da zona de rebaixamento.

Com dez pontos somados, o time baiano aparece na nona colocação na tabela e atualmente está há um pontos do Floresta-CE, que tem onze e é o primeiro time fora do Z2. Já a Tombense-MG, que está vivendo altos e baixos dentro da competição, aparece em sexto com 14 pontos, focado na reabilitação para voltar na parte de cima da tabela.

TOMBENSE-MG

Para o duelo, o técnico Rafael Guanaes não tem nenhum desfalques por suspensão e ainda contará com o retorno do volante Rodrigo, que se recuperou de lesão e voltou a ficar a disposição, mas deve começar a partida no banco de reservas. O comandante falou do equilibrio da chave e da importância de vencer neste momento.

“Os três pontos sempre são muito importantes porque estão acontecendo muitos empates. Então, o time que vence acaba conseguindo ganhar posições na tabela. Nesse segundo turno, o time precisa ser um mandante excepcional e, ao mesmo tempo, somar pontos fora de casa para que nosso percentual esteja próximo dos 60% e para que possamos ser um dos quatro candidatos à vaga”, disse Guanaes.

JACUIPENSE-BA

Para a partida, Luizinho Lopes tem dois desfalques certos para armar o time titular do Jacuipense-BA. Afinal, o meia Danilo Rio foi expulso na última partida e agora cumpre suspensão. Mesma situação do zagueiro e capitão Kanu, que levou o terceiro cartão amarelo e também fica de fora. De qualquer forma, treinador não deve fazer grandes mudanças na base titular.

“Preciso ter a expertise para nesses poucos dias (de trabalho) tentar criar alguma situação diferente, dar continuidade a algo que já vinha funcionando e naturalmente com o tempo fazer as modificações necessárias. Porém, para esse jogo, contamos com atitude, confiança e acreditar que é possível. Está na hora de virarmos a chave para obter uma vitória”, afirmou o treinador.

“Nós estamos dentro de uma zona desconfortável, então, primeiro temos que sair dessa zona. A Série C é uma competição muito equilibrada, e nós não podemos estar pensando agora só na classificação, sem antes sair da zona de rebaixamento. No momento, trabalhamos para isso”, completou.