Tombense-MG x Manaus-AM – Evaristo Piza perde a invencibilidade e a liderança?

Tombos, MG, 27 (AFI) – A tarde de sábado reserva uma ótima partida no Campeonato Brasileiro Série C. O Tombense-MG recebe, no Tombos, o Manaus-AM, às 17 horas, pela 14ª rodada. Evaristo Piza tem mais um duelo para se provar e manter a invencibilidade ou conhecer a primeira derrota.

O Tombense é o quarto colocado com 19 pontos. A mesma pontuação do quinto Volta Redonda-RJ e sexto Ferroviário-CE. A distância para o líder Manaus é de apenas dois. O Gavião soma 21, até o momento. A disputa no Grupo A está sensacional.

JOGÃO PARA EVARISTO PIZA

Evaristo Piza continua a grande trajetória à frente do Manaus. O treinador ainda não perdeu. Foram três vitórias e apenas um empate, desde a chegada. O “deslize” com o Floresta-CE, na igualdade em 2 a 2, não mudou o rumo.

O Manaus, na última rodada, bateu o Altos-PI, em casa, por 2 a 0 para não só se reestabelecer, como assumir a liderança. O Tombense será o segundo concorrente na luta pela classificação, que enfrenta Evaristo Piza.

Antes, somente o Volta Redonda apareceu e foi vítima, no triunfo por 1 a 0. O Tombense está invicto há três rodadas, com dois empates e uma vitória. Adversário grande, confronto grande e briga pela primeira posição… E aí, Evaristo?

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Rafael Guanaes tem dúvidas nos três setores para escalar o Tombense. Na defesa, Bruno Bispo e Roger Carvalho revezam como dupla de Moisés, que ainda não tem um parceiro definido. No meio campo, Eduardo Neto deve estar de volta e ocupa a vaga de Luiz Otávio.

À frente, Vitinho e Wilian brigam por uma posição no trio ofensivo. Ewerton Galdino e Rubens tendem a continuar entre os 11 iniciais.

O treinador Evaristo Piza precisará mudar a escalação, pela primeira vez, desde a chegada. O zagueiro Luiz Fernando, o lateral-esquerdo Dudu Mandai e o meio-campista Anderson Paraíba receberam o terceiro cartão amarelo e ficam de fora.

Marcão é o mais cotado para assumir o miolo da defesa, enquanto na esquerda, há dúvidas. O Manaus não relacionou sequer um jogador de origem para a função e Thiago Spice, zagueiro, ou Igor, lateral-direito, serão improvisados. Na faixa central, Douglas Lima e Barba disputam a posição.