Tony Ramos acredita que Regina Duarte se iludiu com Bolsonaro: ‘Lamento por ela’

Tony Ramos revelou que ficou surpreso ao descobrir que sua colega de profissão, Regina Duarte, comandaria a secretaria especial de Cultura do governo Bolsonaro.

Em entrevista ao ‘Antagonista’, Tony disse que acredita que Regina se iludiu com o presidente. “Quando vi aquela notícia, como ela é uma produtora teatral, no passado produziu, interpretou e participou de peças importantes, eu falei: ‘será que ela tem algum projeto?’ Depois, foi o que aconteceu, lamento por ela. Que é uma ótima pessoa, muito boa colega. Me surpreendeu. Eu acho que ela se iludiu achando que dariam a ela condições de trabalhar”, disse.