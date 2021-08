Tópicos importantes sobre a Mata Atlântica 

A Mata Atlântica é um dos vários biomas presentes no Brasil. Ocupando cerca de 15% do seu território, é formado por grupos de florestas e ecossistemas.

Desde o descobrimento do Brasil, no século XV, a área da Mata Atlântica sofre com o desmatamento, queimadas e destruição do meio ambiente.

Por conta de anos de degradação, o bioma Mata Atlântica conta atualmente com cerca de 7% da mata original, que tem árvores de médio e grande porte, formando uma floresta densa e fechada.

Principais características da Mata Atlântica

A Mata Atlântica é considerada um dos biomas mais ricos do mundo, com vasta biodiversidade. Consiste na segunda maior floresta em extensão do Brasil, sendo formada por planaltos e serras.

O bioma está presente na costa leste, sudeste e sul do Brasil, assim como pega uma parte da Argentina e do Paraguai.

Vários estados comportam esse importante bioma.

Alagoas,

Bahia,

Ceará,

Goiás,

Mato Grosso do Sul,

Minas Gerais,

Paraíba,

Paraná,

Pernambuco,

Piauí,

Sergipe,

Rio Grande do Norte,

Rio Grande do Sul,

São Paulo,

Espírito Santo,

Rio de Janeiro,

Santa Catarina.

Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual são as que formam a Mata Atlântica.

Esse bioma também possui os seguintes ecossistemas: Mangues, Restingas e Campos de Altitude.

Fauna e Flora

A fauna da região é extremamente rica e segundo estudos realizados, a Mata Atlântica abriga cerca de:

992 espécies de aves;

370 espécies de anfíbios;

200 espécies de répteis;

270 de mamíferos;

350 espécies de peixes.

Contudo, muitas dessas espécies estão em processo de extinção por conta das práticas ilegais promovidas pelos seres humanos.

Dentre algumas das espécies em extinção podemos citar: mico-leão-dourado, bugio, tamanduá-bandeira, quati, entre outros.

Já quando o assunto é a flora da região, a Mata Atlântica conta com mais de 15.700 espécies de plantas, sendo 8 mil endêmicas. Além disso, estudos demonstram uma grande variedade de árvores por hectare, podendo representar a maior diversidade de árvores por unidade do planeta.

Estima-se que pelo menos 200 espécies vegetais do Brasil estão sendo ameaçadas de extinção, sendo 117 pertencentes à Mata Atlântica.

Clima

O clima da Mata Atlântica é na maior parte do bioma tropical úmido, influenciado pelas massas de ar úmidas vindas do Atlântico.

Apresenta também outros microclimas ao longo do bioma, afinal, as enormes árvores que fazem parte da vegetação geram sombra e umidade.

A Mata Atlântica tem os seguintes climas:

Clima tropical litorâneo úmido, presente na região Nordeste,

Climas tropical de altitude, na região sudeste,

Subtropical úmido, na região sul.

Suas temperaturas médias e umidade do ar são elevadas ao longo do ano, o que ajuda a gerar um bom índice pluvial.

