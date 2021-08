Torcida faz campanha e Hernanes, ex-São Paulo, pode parar em time do Brasileirão

Recife, PE, 02 (AFI) – Após deixar o São Paulo, Hernanes ainda não definiu o seu futuro. O meia já afirmou que quer jogar o Brasileirão e chamou a atenção do Sport. Os torcedores rubro-negros, inclusive, fez uma campanha para o atleta seguir sua carreira na Ilha do Retiro.

Hernanes, 36 anos, é natural de Recife e está na cidade para ficar com a família. Esse foi um dos motivos que levaram os torcedores a pedir a sua contratação. O Sport está analisando a questão e pode fazer uma oferta oficial nas próximas horas.

Hernanes está na mira do Sport

O meia começou a carreira no São Paulo e passou por Santo André, Lazio, Inter de Milão, Juventus, Hebei Fhina Fortune e retornou ao Tricolor Paulista, onde foi bicampeão brasileiro.

O Sport é o 15º colocado, com 14 pontos, dois da zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o desafio é diante do Red Bull Bragantino, na sexta-feira, às 19h, na Ilha do Retiro.