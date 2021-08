Totvs abre mais de 100 vagas de estágio para áreas de tecnologia e design

A Totvs, empresa de tecnologia que oferece soluções de produtividade, abriu vagas para o programa de estágios focando em estudantes das áreas de tecnologia e design. Para ambas as áreas, os estudantes devem ter a previsão de conclusão do curso entre dezembro de 2022 e julho de 2023. Ao todo são 125 vagas, e as posições são para developers, suporte técnico e UX (experiência do usuário).

Os candidatos necessitam ter disponibilidade para trabalhar 30 horas por semana. Para as vagas de developers e suporte técnico, os candidatos devem estar matriculados em cursos de formação em análise de desenvolvimento de sistemas, tecnologia da informação, ciências da computação, engenharia de software ou áreas correlatas. Já para aqueles que se interessarem nas vagas de UX, os estudantes devem estar cursando web design, design gráfico ou outras áreas relacionadas. As oportunidades estão disponíveis para nove cidades brasileiras: Assis (SP), Belo Horizonte, Caxias do Sul (RS), Cianorte (PR), Goiânia, Joinville (SC), Ribeirão Preto (SP), Rio de Janeiro e São Paulo.