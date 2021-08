TP divulga 100 vagas de emprego para Trilíngue em São Paulo

A TP termina a semana com mais de 100 oportunidades de emprego pela região de São Paulo. A empresa oferece benefícios como plano médico e odontológico, convênio com empresas parceiras, seguro de vida, participação nos lucros e vale alimentação. Se você está em busca de uma oportunidade de sucesso, veja todas as informações para se candidatar!

TP tem 100 empregos anunciados para Trilíngue

O cargo de trilíngue é para quem tenha fluência em Inglês e Espanhol. A oportunidade está disponível em São Paulo e gera um salário mensal de R$1.768,00, bem como os benefícios mencionados anteriormente. As chances abertas são para atuação na modalidade home office e presencial na Lapa, São Paulo.

Quanto ao cargo, os novos aprovados deverão apoiar os clientes (market place) da TP através de chat, chamadas de voz e e-mails e ajudá-los a melhorar os seus negócios, impulsionando os seus anúncios ou promovendo orientações neste processo. É por isso que o candidato deve ser trilíngue: deverá interagir com os clientes em inglês ou espanhol.

Como se inscrever

Os interessados em uma das oportunidades na TP, podem acessar a página de inscrição e clicar em “Candidate-se”. As informações estão disponíveis em português, espanhol e inglês. Faça a leitura as orientações e cadastre o currículo como indicado na página.

