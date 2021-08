Tracbel abre NOVAS oportunidades de emprego pelo país

A Tracbel está divulgando vagas de emprego pelo país! A empresa atua no mercado nacional, colaborando com o fornecimento de equipamentos pesados, veículos, e também no segmento de construção, mineração, rodoviário e muitos outros. A Tracbel procura obter relacionamentos com base na ética, qualidade e respeito, observando auxiliar a entrega de eficiência. Veja como se inscrever a uma de suas vagas!

Tracbel abre vagas de emprego pelo país

A empresa está anunciando oportunidades de emprego para aqueles que estão em busca da recolocação no mercado de trabalho. São muitas chances de contratação com carteira assinada. A Tracbel, por conseguinte, proporciona benefícios aos contratados como assistência médica e odontológica, café da manhã, ginástica laboral, vale transporte, refeitório, seguro de vida e muitos outros. Confira quais são as funções disponíveis!

Assistente da Qualidade;

Assistente Administrativo de Vendas;

Analista de Inteligência de Mercado;

Consultor Comercial Vendedor de Caminhões;

Assistente Administrativo;

Assistente de Pré-Vendas [SDR];

Assistente Mecânico Máquinas;

Mecânico Jr;

Alinhador;

Técnico de Segurança do Trabalho;

Aprendiz Almoxarifado;

Analista de Melhoria Contínua;

Estágio – Área Comercial;

Estagiário Pós Vendas;

Assistente de Pré-Vendas [SDR];

Aprendiz Segurança do Trabalho;

Assistente Administrativo Pcd;

Mecânico;

Estágio – Pós Vendas (Qualidade);

Assistente Administrativo Serviços Plano de Manutenção.

Como se inscrever

Para se inscrever a uma das oportunidades de emprego na Tracbel, os interessados podem acessar o site de inscrição, selecionar a vaga pleiteada e cadastrar currículo atualizado. A empresa busca por perfis qualificados que possam fazer parte do sucesso de todas as atividades disponíveis.

