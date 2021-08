Tradicional time nordestino tenta evitar leilão do estádio por dívidas

Recife, PE, 12 (AFI) – A diretoria do Santa Cruz vem trabalhando para evitar que o leilão do Arruda, um dos estádios mais tradicionais do futebol brasileiro.

O leilão está previsto para acontecer entre os dias 16 e 23 de agosto, mas o clube espera ter uma resposta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) ainda essa semana.

Em reunião realizada na última terça-feira com a PGFN, o presidente Joaquim Bezerra ficou de entregar um fluxo de pagamentos futuros para evitar o leilão.

“É uma dívida altíssima. Não é algo a ser pago a curto prazo, é coisa para 10 ou 15 anos. E mesmo nesse período, é um valor muito alto. O Santa Cruz mal tem receita para pagar suas despesas recorrentes”, disse o mandatário ao programa Momento Esportivo, da Rádio Clube de Pernambuco.

Essa não é a primeira vez que o Arruda corre risco de ser leilado por conta de dívidas, mas o clube conseguiu reverter a questão da penhora.