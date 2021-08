Trailer de ‘Spencer’: veja Kristen Stewart no papel de princesa Diana

O primeiro trailer do filme estrelado por Kristen Stewart como a princesa Diana, chamado ‘Spencer’, foi divulgado nesta quinta-feira (26). As imagens mostram a mãe dos príncipes William e Harry em um feriado Natal com a Família Real, lidando com a bulimia, e em momentos bem íntimos.

O filme estreia no dia 5 de novembro nos Estados Unidos e ainda não há data de exibição no Brasil. ‘Spencer’ conta com o elenco de Jack Farthing (de Poldark) como Charles, Sally Hawkins (de A Forma da Água), Timothy Spall (da franquia Harry Potter) e Sean Harris (da franquia Missão Impossível).