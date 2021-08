Trainee: KPMG abre 357 novas vagas na área de auditoria

A KPMG está com as inscrições abertas para o processo seletivo de trainee, com oportunidades para universitários dos cursos de administração, ciências contábeis, ciências econômicas e engenharia de produção. São 375 vagas para a área de auditoria para atuar em 23 cidades de diferentes Estados do Brasil.

Para participar, os candidatos deverão estar cursando graduação a partir do 3º semestre ou ter concluído em dezembro de 2019. Além disso, não precisam ter experiência profissional, mas devem ter conhecimento em inglês no nível intermediário. Além da remuneração mensal, os profissionais são elegíveis a um subsídio graduação de até 80% do valor da mensalidade (até R$ 1 mil por mês), plano de saúde, assistência odontológica, seguro de vida, subsídio do curso de idioma, academia, vale-transporte, vale-refeição, auxílio-alimentação, entre outros.

Há vagas na KPMG nas cidades de São Paulo, Osasco, Ribeirão Preto, São Carlos, São José dos Campos, Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Uberlândia, Brasília, Campinas, Cuiabá, Curitiba, Londrina, Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Joinville, Londrina, Manaus, Porto Alegre, Recife e Salvador.