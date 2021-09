Treinador assume que Paraná está “com um pé” na Série D

Curitiba, PR, 30 (AFI) – O discurso de Sílvio Criciúma após a derrota para o São José, por 1 a 0, no último domingo, não foi nada animador. O treinador admitiu que o Paraná está “com um pé” na Série D do Brasileiro.

“Matematicamente está um pé (rebaixado), mas o outro está fora. Tem 12 pontos em disputa, é possível tirar seis. Logicamente que vai para uma dependência de resultados, já não é a coisa de depender única e exclusivamente de suas forças”, disse o treinador à Rádio Banda B.

Na frente apenas do lanterna Oeste, o Paraná abre a zona de rebaixamento do Grupo B da Série C, com dez pontos, seis a menos que São José e Mirassol. Apesar de admitir a situação delicada, Sílvio Criciúma não joga a toalha nas quatro rodadas finais.

“As nossas chances são mínimas, pequenas. Se a gente entrou com 80% de chances de rebaixamento, agora foi para 90%, pelo menos. Só que existe chance, e eu vou lutar sempre. Sempre”, finalizou.

Nas rodadas finais, o Paraná vai enfrentar Criciúma (casa), Mirassol (casa), Novorizontino (fora) e Oeste (casa).