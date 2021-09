Treinador do Juventude se empolga: “Não devemos nada a nenhuma equipe”

[ad_1]



Caxias do Sul, RS, 30 (AFI) – A apresentação do Juventude no empate com o São Paulo, por 1 a 1, no último domingo, em Caxias do Sul, deixou o técnico Marquinhos Santos bastante empolgado.

“Mostramos, mais uma vez, dentro de campo, que não devemos nada a nenhuma equipe”, disse o treinador.

Marquinhos Santos ainda revelou que ficou frustrado com o resultado, porque o Juventude queria os três pontos. Na opinião do treinador, o time merecia a vitória sobre o São Paulo.

“Saímos frustrados pois criamos oportunidades e buscávamos os três pontos. No meu ponto de vista, acho que poderíamos ter saído com a vitória”, finalizou.

O resultado diante do São Paulo manteve o Juventude na 13ª colocação, com 21 pontos, mas com um jogo a menos que a maioria dos times.

Sem perder há três partidas, o Juventude volta a campo na terça-feira da semana que vem, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, pela última rodada do primeiro turno.