Treinamento de cross training para cães é realizado neste final de semana

É muito comum de se vê cães e donos praticando atividades físicas juntos. E no próximo final de semana, entre 21 e 22 de agosto, um treinamento especial chamado cross training (crossdog para os animais) promete movimentar as praias de Armação e Vilas do Atlântico.

Será uma ação inédita, que tem o objetivo de fortalecer a conexão com os pets. A atividade principal é um circuito onde cães e humanos percorrem lado a lado, fortalecendo a relação e estimulando a cognição e inteligência dos animais.

O evento, organizado pelo Maral Crossdog com o apoio do Shopping Bela Vista, acontecerá das 06h às 08h. A programação conta com uma sequência de atividades desenvolvidas por educadores físicos, médica veterinária e uma equipe de adestradores. Para participar com o seu cãozinho, é só se inscrever pagando a taxa R$ 30 e 1kg de ração (opcional).